Казанского активиста подозревают в реабилитации нацизма за фото Гитлера

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Казанского активиста Мухаммеда Эль-Айюби следователи подозревают в реабилитации нацизма, поскольку он разместил фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Банк памяти».

В Следкоме подчеркивают, что эти действия казанец произвел «с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге».

Эль-Айюби подписал фото: «Гитлер Адик».

Ранее активист привлекался к уголовной ответственности за кражу, сообщает пресс-служба СКР. Следователи допросили подозреваемого и провели у него дома обыск.

Аналогичное преступление инкриминируется жителю Перми Даниилу Шестакову.

Напомним, что Эль-Айюби являлся активистом казанского «Бессрочного протеста», входил в комсомол. Он провел одиночный пикет за введение студенческого проездного, чтобы обратить на эту проблему внимание властей Татарстана.