Казанского активиста подозревают в реабилитации нацизма за фото Гитлера
Казанского активиста Мухаммеда Эль-Айюби следователи подозревают в реабилитации нацизма, поскольку он разместил фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Банк памяти».
В Следкоме подчеркивают, что эти действия казанец произвел «с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге».
Эль-Айюби подписал фото: «Гитлер Адик».
Ранее активист привлекался к уголовной ответственности за кражу, сообщает пресс-служба СКР. Следователи допросили подозреваемого и провели у него дома обыск.
Аналогичное преступление инкриминируется жителю Перми Даниилу Шестакову.
Напомним, что Эль-Айюби являлся активистом казанского «Бессрочного протеста», входил в комсомол. Он провел одиночный пикет за введение студенческого проездного, чтобы обратить на эту проблему внимание властей Татарстана.ОбществоПроисшествия Татарстан
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