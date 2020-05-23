Фарит Ханифов сообщил, что Татарстан отстает от графика по вводу жилья

В Татарстане введено 995 тыс. кв. метров жилья, это одна треть от годового плана. Об этом на субботнем совещании с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым заявил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Мы немножко отстаем от линейного графика, поэтому просьба главам администраций, ГИСУ и застройщикам в мае сдать готовые дома, для того, чтобы майский план у нас был выполнен. В начале июня Рустам Нургалиевич будет проводить рабочую группу Госсовета, чтобы у нас показатели были хорошие, чуть-чуть надо подтянуть», — сказал Ханифов.

Рустам Минниханов на совещании заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Татарстане стабилизировать, но пока идти «на смягчение» режима рано.