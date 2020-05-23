Власти Татарстана разрешили не изолироваться приезжающим в республику со справкой об отсутствии COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Кабмин Татарстана внес новые изменения в постановление, определяющее меры противодействия распространению коронавирусной инфекции. Теперь в обсерваторы не будут отправлять прибывающих в республику, если они могут доказать отсутствие болезни.

Право не изолироваться на две недели получили те, кто прямо перед приездом в Татарстан уже просидели 14 дней на обсервации в другом регионе. Как отмечается в документе, прибывающий должен предоставить документы

Аналогичные условия ждут тех, кто уже переболел COVID-19 и может доказать это соответствующей справкой. Подойдет и справка об отсутствии инфекции, полученная максимум за два дня до прибытия.

Ранее в список тех, кто не обязан изолироваться, добавили дальнобойщиков, перевозящих пассажиров или грузы, вахтовиков и рабочих, проживающих обособленно. Для остальных определено правило — по прибытии из другого региона или другой страны необходимо отправиться в обсерватор и провести там 14 дней, чтобы снизить риск распространения коронавируса.