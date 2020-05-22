В Зеленодольске произошел пожар в больнице, эвакуированы 88 человек

Вечером в пятницу в Зеленодольске произошел пожар в здании больницы. По предварительным данным, есть пострадавшие. Из здания были эвакуированы 88 человек.

Как сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС по РТ, сообщение о пожаре поступило в 22:15. Возгорание произошло на первом этаже здания больницы на улице Гоголя в сосудистом отделении.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что площадь пожара составляет 3 кв. м.

Открытое горение было ликвидировано в 22:31.



Напомним, в мае произошло уже два пожара в больницах: в Москве и Санкт-Петербурге. В обоих случаях причиной пожара стали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Выяснилось, что оба они были произведены на Уральском приборостроительном заводе.

