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Главное за выходные: возобновление работы музеев, предупреждение от прокурора Татарстана и казанский экстрасенс

07:00, 18.05.2020
Главное за выходные: возобновление работы музеев, предупреждение от прокурора Татарстана и казанский экстрасенс

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 18 мая:

  • С сегодняшнего дня в Татарстане могут возобновить работу бассейны и фитнес-центры, музеи и библиотеки. Кроме того, разрешаются тренировки профессиональных спортсменов и спортивные занятия для граждан на свежем воздухе.
  • Прокурор Татарстана Илдус Нафиков предупредил министра здравоохранения РТ Марата Садыкова об ответственности за просрочки и невыплаты надбавок врачам, работающим с коронавирусными пациентами.
  • Казанский экстрасенс Рафик Миннекаев пообещал избавить мир от пандемии COVID-19. Однако за это он рассчитывает получить «достойную плату» от глав мировых держав.
  • В субботу в Зеленодольском районе Татарстана задержали двух мужчин, забравших из наркотайника 80 свертков весом в 1 грамм каждый с мефедроном и его производной. По данным источников «Реального времени», задержанные оказались сотрудником МЧС и действующим судьей мирового суда.
  • В Татарстане остался один район, в котором не зафиксировали ни одного случая коронавирусной инфекции, — Рыбно-Слободский.
  • В Центральной России в ближайшие шесть дней прогнозируется аномально холодная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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