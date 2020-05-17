Синоптики спрогнозировали аномальное похолодание в России в ближайшие дни

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

В Центральной России в ближайшие шесть дней прогнозируется аномально холодная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если говорить об умеренных и северных широтах России, то тут устойчиво прохладно. В центре страны температура ниже нормы на 3-4 градуса в течение ближайших дней», — передает ТАСС его слова.

Отмечается, что такие погодные условия связаны с переносом воздушных масс с северо-запада. По прогнозам синоптиков, температуры всю неделю не будут подниматься выше 17 градусов.

Ранее Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью лесов. В основном это касается восточных районов. По прогнозам синоптиков, повышенная опасность продлится с 14 по 19 мая.

