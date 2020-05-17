В Татарстане с завтрашнего дня заработают музеи и фитнес-залы

Фото: Максим Платонов

С понедельника, 18 мая, в Татарстане разрешат деятельность спортивных центров, бассейнов и фитнес-залов при условии, что персональный тренер будет тренировать одного человека.

Также, согласно постановлению правительства, завтра открываются музеи и библиотеки. Также разрешаются экскурсии для группы из пяти человек, в случае наличия радиооборудования — до 10 человек.

Кроме того разрешаются тренировки профессиональных спортсменов и спортивные занятия для граждан на свежем воздухе, но нельзя заниматься на детских игровых и спортивных площадках, расположенных во дворах и парках.