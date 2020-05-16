Казанский экстрасенс обещает избавить мир от пандемии, если ему заплатят

Экстрасенс Рафик Миннекаев, претендовавший в 1996 году на должность президента Татарстана, пообещал избавить мир от пандемии за «достойную плату» от глав мировых держав. Свое предложение он изложил в письмах главам государств, которые уже разосланы.



В письмах он изложил свои теории по вирусологии и деление коронавируса на два типа. В подтверждение своих способностей он предлагает провести эксперимент: «под контролем ученых в любой точке мира он может <…> удаленным способом инактивировать вирус, находящийся под микроскопом, и снова его оживить».



А заканчиваются письма выводом: для спасения населения планеты от уничтожения «необходимо пригласить его как высококлассного специалиста с достойной оплатой труда, обеспечив ему те условия, на которых он согласен жить и готов работать».

«Если ко мне не будет обращения, конца-края этому не будет. От вируса смертность стопроцентная, а столько людей ведь не умирают. Я удерживаю ситуацию под контролем. А так десятки миллионов умирали бы каждый день», — говорит Миннекаев.



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