Прокурор Татарстана предупредил министра здравоохранения РТ об ответственности за невыплаты надбавок врачам

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков предупредил министра здравоохранения РТ Марата Садыкова об ответственности за нарушение прав медиков при получении доплат за работу с пациентами с коронавирусом.

Так, Нафиков вынес официальное предостережение главе регионального Минздрава об административной и уголовной ответственности за нарушение прав медработников, в том числе на своевременное и полное получение стимулирующих выплат за работу с «ковидными» пациентами.



Стоит отметить, что прокуратура РТ не выявила нарушений в этой сфере. Предостережение объявили в целях профилактики.

Кроме того, сегодня же по поручению татарстанского прокурора создана круглосуточная горячая линия для медиков. Нафиков взял на личный контроль обеспечение законности при реализации поручений президента РФ.

Сообщить о нарушениях прав медиков можно по телефонам: 8 (843) 291-19-25 (группа приема обращений граждан) — по будням с 9.00 до 18.00, либо дежурному прокурору по номеру: 8(843) 291-18-81 — с 18.00 до 9.00 и в нерабочие дни, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.



Ранее президент России Владимир Путин жестко потребовал разобраться с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом. В частности, он подчеркнул, что деньги врачам должны быть выплачены за работу с больными COVID-19, а не за «фактически отработанное время».



Напомним, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате надбавок врачам.