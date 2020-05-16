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Прокурор Татарстана предупредил министра здравоохранения РТ об ответственности за невыплаты надбавок врачам

14:39, 16.05.2020
Прокурор Татарстана предупредил министра здравоохранения РТ об ответственности за невыплаты надбавок врачам
Фото: realnoevremya.ru

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков предупредил министра здравоохранения РТ Марата Садыкова об ответственности за нарушение прав медиков при получении доплат за работу с пациентами с коронавирусом.

Так, Нафиков вынес официальное предостережение главе регионального Минздрава об административной и уголовной ответственности за нарушение прав медработников, в том числе на своевременное и полное получение стимулирующих выплат за работу с «ковидными» пациентами.

Стоит отметить, что прокуратура РТ не выявила нарушений в этой сфере. Предостережение объявили в целях профилактики.

Кроме того, сегодня же по поручению татарстанского прокурора создана круглосуточная горячая линия для медиков. Нафиков взял на личный контроль обеспечение законности при реализации поручений президента РФ.

Сообщить о нарушениях прав медиков можно по телефонам: 8 (843) 291-19-25 (группа приема обращений граждан) — по будням с 9.00 до 18.00, либо дежурному прокурору по номеру: 8(843) 291-18-81 — с 18.00 до 9.00 и в нерабочие дни, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее президент России Владимир Путин жестко потребовал разобраться с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом. В частности, он подчеркнул, что деньги врачам должны быть выплачены за работу с больными COVID-19, а не за «фактически отработанное время».

Напомним, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате надбавок врачам.

ОбществоВласть Татарстан
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