В Татарстане остался лишь один район, в котором не зафиксировали COVID-19

По состоянию на 16 мая ни одного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано лишь в Рыбно-Слободском районе Татарстана, об этом рассказала глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

По ее словам, COVID-19 еженедельно захватывал от 4 до 5 новых муниципальных районов. За 2 месяца случаи коронавируса зафиксировали практически во всех районах Татарстана.



За последние сутки в Татарстане подтвердились 84 новых случая COVID-19. Число заболевших в Татарстане достигло 2 148 случаев. От COVID-19 скончались семь пациентов за все время, выздоровели за весь период 1 108 пациентов (+102 за последние сутки).



Ранее Патяшина сообщила, что за два месяца, пока в Татарстане появилась новая коронавирусная инфекция, впервые зафиксировано изменение в структуре заболеваемости.

