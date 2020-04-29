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Главное к утру: авиационный парад, наихудший сценарий кризиса и 1,6 млрд на строительство больницы

07:00, 29.04.2020
Главное к утру: авиационный парад, наихудший сценарий кризиса и 1,6 млрд на строительство больницы
Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 29 апреля.

  • Президент России Владимир Путин объявил, что в РФ 9 мая состоится авиационный парад, в котором примут участие самолеты и вертолеты. Также он пообещал, что парад Победы в Москве и марш «Бессмертного полка», которые были отменены ранее, состоятся.
  • Предприниматели обратились к бизнес-омбудсмену Татарстана Фариду Абдулганиеву с вопросом по открытию салонов оптики. По его словам, правительство республики вынесет решение в ближайшие дни.
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства РФ, которое официально закрепляет за 28 апреля название День работника скорой медицинской помощи.
  • Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что в министерстве готовились к наихудшему сценарию экономического кризиса из-за коронавирусной инфекции. Расчеты показали, что занятость может сократиться до цифры в 5 млн безработных.
  • Татарстанский бюджет выделит около 1,6 млрд рублей на строительство второго корпуса инфекционной больницы. Из них 400 млн рублей пойдет на оборудование.
Общество Татарстан
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