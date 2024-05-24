К Играм БРИКС в Казани отремонтируют фасад здания зала бокса на стадионе «Трудовые резервы»

Фото: Динар Фатыхов

В одном из старейших спортивных объектов Казани начался капитальный ремонт. Работы по обновлению фасада проведут в зале бокса, который открылся первым в городе в 1962 году. Именно с этого зала началась история стадиона «Трудовые резервы», воспитавшего многих известных спортсменов — чемпионов мира, Европы и России. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Мэр города Ильсур Метшин ознакомился с проектом капитального ремонта. По словам председателя Комитета физической культуры и спорта Линара Гарипова, запланированы сложные работы по усилению фундамента и устройству отсечной гидроизоляции, которые необходимо провести в первую очередь из-за близкого расположения грунтовых вод. Далее бригады займутся обновлением кровли и инженерных сетей. Заказчиком работ выступило ГКУ «ГИСУ РТ», а подрядной организацией — ООО «СТК».

Генеральный директор ФСО «Трудовые резервы» Руслан Минабутдинов рассказал, что при капремонте здания зала бокса будут сохранены исторические элементы на внутренней части фасада — это колонны, лепнины, арки. С использованием гипса восстановят барельефы, на которых изображены древнегреческие спортсмены с дисками, копьями и пр. Архитекторы ориентировались на классический дизайн с добавлением современных элементов из металла.

Стадион «Трудовые резервы» состоит из пяти корпусов разных периодов постройки (с 1962 по 2006 год). По проекту, ремонтные работы по республиканской программе планируется провести в три этапа до следующего года.

На базе стадиона «Трудовые резервы» занимаются порядка 1,5 тысячи детей и подростков, для них открыты кружки по легкой атлетике, баскетболу, конькобежному спорту, футболу, художественной гимнастике и боксу. Спортивная школа по боксу — одна из самых сильных в республике. Ее воспитанники часто становятся победителями и призерами на значимых соревнованиях.

Напомним, к саммиту БРИКС также отреставрируют башню Сююмбике. Об этом сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. По его словам, проект реставрации разрабатывает ГУП «Татинвестгражданпроект», специалисты дорабатывают проектную документацию.

Разиль Самигуллин