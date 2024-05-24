Проведение Всероссийской детской Фольклориады в Татарстане обойдется в почти 22 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

ГБУ «Таткультресурсцентр» ищет подрядчика для проведения Всероссийской детской Фольклориады в Татарстане. На организацию мероприятия потратят почти 22 млн рублей.

Всероссийская детская Фольклориада — творческое мероприятие, которое пройдет в рамках государственной программы «Развитие культуры». Его основные цели — сохранение культурной самобытности и популяризация культурного наследия народов и этнических общностей России, а также развитие детского и молодежного фольклорного движения в стране.

Участниками Фольклориады станут более тысячи человек из разных регионов России. Это фольклорные, народно-певческие коллективы, ансамбли народного танца, исполнители на национальных инструментах. Они познакомят зрителей с культурой и традициями народов России.

С 19 по 23 июня в Казани, а также в детских оздоровительных лагерях, в городах Иннополис, Богатые Сабы, Арск, Зеленодольск, Кукмор, в селе Высокая Гора и на других площадках пройдут концерты, мастер-классы, круглые столы и творческие встречи.

В сумму заказа входит организация проживания, питания, трансфера, проведение фестиваля и подготовка типографии.

Рената Валеева