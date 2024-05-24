Муфтий Москвы назвал условие поддержки запрета никаба в России

Фото: Динар Фатыхов

Духовное управление мусульман России (ДУМ) может поддержать предложение главы президентского Совета по правам человека Валерия Фадеева о запрете никаба, если официальные органы докажут связь ношения этого головного убора с ростом риска экстремизма. Об этом заявил заместитель председателя управления, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Ильдар Аляутдинов пояснил, что ДУМ всегда открыто к диалогу, особенно в вопросах, касающихся обеспечения безопасности граждан. Однако, по его словам, в условиях светского государства будет более правильным соблюдать общепринятые религиозные правила. В то же время он подчеркнул, что «любые посягательства на право ношения никаба будут неизбежно расценены в мусульманских странах как недружественные действия и репрессии» в отношении ислама.

Ранее МВД сообщило, что не располагает сведениями о причинно-следственной связи между ношением религиозной одежды и совершением противоправных деяний экстремистской направленности.

Некоторые страны Европы ввели ограничения на ношение религиозной одежды в общественных местах. Например, в 2019 году в Нидерландах запретили ношение бурки и никаба, а в сентябре 2023 года в Швейцарии приняли закон, запрещающий носить никаб и хиджаб в общественных местах.

Напомним, 21 мая Духовное управление мусульман России сообщило о готовности к диалогу с представителями власти о ношении никаба. Об этом заявил муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

Разиль Самигуллин