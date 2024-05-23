Четыре российских фигуриста сменили спортивное гражданство

Фото: Динар Фатыхов

Четыре российских фигуриста сменили спортивное гражданство. Решение в отношении всех спортсменов было принято федерацией фигурного катания. Об этом сообщает РИА «Новости».

Состав российских спортсменов по фигурному катанию покинула Софья Самоделкина, она будет представлять Казахстан. Федерация фигурного катания отпустила Аннабель Морозову, которая будет выступать за сборную США. Также переход в сборную Узбекистана был разрешен паре: Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев.

Напомним, двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко посчитал сложным решение ряда отечественных спортивных федераций, включая боксерскую, отказаться от участия в Олимпиаде-2024 в Париже при текущих условиях МОК. Также он не стал осуждать атлетов, меняющих гражданство ради соревнований.

Разиль Самигуллин