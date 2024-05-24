Владимир Филатов стал новым руководителем Управления здравоохранения Казани

Фото: Ринат Назметдинов

Владимир Филатов назначен руководителем заместителем министра здравоохранения Татарстана — начальником Управления здравоохранения Казани. Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр Алексей Песошин.

Согласно документу, он назначен с 22 мая.

Последние 3 года Филатов возглавлял Первую детскую больницу Казани, а до этого работал заместителем главврача Детской республиканской клинической больницы Татарстана.

Филатов — выпускник Казанского государственного медицинского университета. Начинал с санитара, прошел серьезную школу работы на скорой помощи, потом был нейрохирургом в ДРКБ, возглавлял хирургическую службу этой клиники, в 2018 году стал главным внештатным детским хирургом Минздрава Татарстана.

Напомним, Филатов в беседе с «Реальным временем» рассказывал, как меняется детская хирургия в республике, почему без благотворителей работать сложно, как изменится Первая детская больница и каким стандартам должны следовать современные врачи.



Рената Валеева