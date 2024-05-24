В Татарстане заболеваемость ОРВИ выросла на 37%

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе в Татарстане зарегистрировано 8,4 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Это на 37% больше, чем неделей ранее. По сообщению заместителя главы Роспотребнадзора по Татарстану Любови Авдониной, распространению вирусных респираторных инфекций способствовали погодные условия. Об этом рассказал «РБК-Татарстан».

По сравнению с прошлым годом число укусов клещей сократилось на 9,5%. Зарегистрировано порядка 3 тысяч случаев. Авдонина сообщила, что снижение вызвано аномальными холодами: насекомые впали в кратковременную спячку.

— Доля гриппа среди заболевших респираторными инфекциями составила 17%. В основном циркулируют реновирус и аденовирус. Случаев коронавируса в республике выявили 210, что на 10% меньше, чем неделей ранее. У всех обследованных выделен омикрон-штамм. Болезнь у большинства пациентов протекает в форме ОРВИ, — сообщила она.