Генсек НАТО призвал страны альянса снять ограничения на удары Украины по непризнанным территориям России

Фото: Татьяна Демина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса снять ограничения на удары Украины по непризнанным на международном уровне территориям России. Об этом сообщает ТАСС.

Однако Йенс Столтенберг отметил, что НАТО не собирается отправлять свои войска на Украину. Также генеральный секретарь отверг идею того, что странам НАТО следует сбивать ракеты России над территорией Украины при помощи своих ПВО.

Напомним, в начале года в ООН призвали Украину прекратить удары по гражданским объектам. Так, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик рассказал, что гражданские объекты не должны подвергаться атакам.

Разиль Самигуллин