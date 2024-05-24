В Казани начались работы по цветочному оформлению городских улиц

В Казани стартовали работы по цветочному оформлению улиц города. В ближайшее время планируется украсить восемь участков, сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

— К началу лета в Казани появятся цветочные фигуры «Барс», «Алиса», «Кролик», «Цветочное дерево», «Мир в твоих руках», «Человечки» и «Аисты». Их установят на улицах Р.Зорге, Шуртыгина, Татарстан, Петербургская, Девятаева, Декабристов и Н.Ершова, — рассказали в комитете.

Напомним, этим летом в Казани цветами украсят 84 улицы. Оформление выполнят на площади 15 тысяч кв.м. Самые большие цветники сделают у здания цирка (1,2 тыс. кв.м) и возле Дворца водных видов спорта на улице Сибгата Хакима (1 тыс. кв.м).

Возле спортивных объектов и вдоль дорог в разных частях города оборудуют 22 объемные композиции, состоящие из 68 цветочных фигур. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также цветники можно будет увидеть на улицах Пушкина, Лобачевского, Сибгата Хакима, Оренбургском тракте, проспекте Универсиады и в других местах. А на 27 участках вдоль основных магистралей вывесят более двух тысяч цветочных кашпо.

Кроме того, в Казани проведут ремонт и обслуживание памятников и фонтанов города — на эти нужды из бюджета выделяют более 30 млн рублей.