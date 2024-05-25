Ирада Аюпова предложила использовать «Пушкинскую карту» для покупки книг

Фото: Екатерина Петрова

Ирада Аюпова, министр культуры Республики Татарстан, высказалась о необходимости расширить действие «Пушкинской карты», чтобы ее можно было использовать для покупки книг. Это предложение было сделано во время фестиваля-форума «Литературный флагман России». Об этом сообщает ТАСС.

— При встречах со школьниками мы часто слышим, что они хотели бы иметь возможность покупать книги с помощью «Пушкинской карты». Это действительно нужно, но важно проработать организационные вопросы и составить списки книг, которые можно будет приобрести в рамках проекта, — сказала Аюпова на итоговой пленарной сессии «Книжная индустрия нового времени: вызовы, экономика, будущее».

По мнению министра, стимулирование потребления книжной продукции важно для развития культуры чтения. Она отметила, что прямая дотация — лишь один из способов поддержки книгоиздательства. Однако также важно продвигать качественный и значимый контент через социальные институты, образовательные учреждения и коммуникационные площадки в библиотеках.

Фестиваль-форум «Литературный флагман России» проводится с 23 по 25 мая в Татарстане. В этом году регион стал победителем Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». В мероприятии принимают участие представители более 40 регионов России.

Напомним, в Татарстане в апреле запустили пилотный проект детской дирекции при «Пушкинской карте». В ее рамках участники «Движения первых» в Татарстане смогут делиться отзывами о мероприятиях по «Пушкинской карте» и направлять запросы на их планирование локально, в районах.

Разиль Самигуллин