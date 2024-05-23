Татарстанцам рассказали, во сколько обойдется выпускной в 2024 году

Фото: Максим Платонов

Последний звонок для выпускников Татарстана прозвучит уже 25 мая. Эксперты отмечают, что за последние 5 лет стоимость выпускного увеличилась вдвое. Школьники и родители активно готовятся к празднику и подсчитывают расходы. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Для 11-классников сборы в 2022 году варьировались от 20 до 25 тысяч рублей, а в этом году ценник начинается от 25 тысяч и выше. Отмечается, что для 9-классников празднование обходится примерно в 12 тысяч рублей без учета наряда, а для 11-классников сумма превышает 15 тысяч.

Помимо покупки нарядов, в стоимость включены макияж и укладка. Цена также зависит от выбора места проведения праздника. Аренда и меню банкетного зала также влияют на стоимость выпускного. Таким образом, общая цена для 9-х классов составит примерно 12 с половиной тысяч, а для 11-х — больше 15 тысяч без учета наряда.

Напомним, аналитики «Авито Услуг» и «Авито Товаров» исследовали спрос и цены на обувь, одежду и услуги бьюти-мастеров в Казани в апреле 2024 года в сравнении с тем же периодом предыдущего года.

Разиль Самигуллин