Посла России в Армении вызвали в Москву для консультаций

Фото: Татьяна Демина

Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для проведения консультаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В последнее время премьер-министр Армении Никол Пашинян критикует отношения с Москвой. Например, он приостановил участие Еревана в работе совместного оборонительного союза — ОДКБ, а также прекратил деятельность российских пограничников в столичном аэропорту, которая продолжалась с 1992 года.

В ходе встречи президента России Владимира Путина и Никола Пашиняна 8 мая в Москве российский лидер отметил успешность развития двусторонних отношений между Россией и Арменией. Как ранее подчеркивала Мария Захарова, Москва всегда была привержена и исходила из союзнического уровня отношений с Арменией.

Напомним, 9 мая Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о выводе российских войск из ряда областей. Однако Армения попросила оставить пограничников на границах с Ираном и Турцией.

Разиль Самигуллин