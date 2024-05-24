Казань примет международный фестиваль-форум «Науруз»

Фото: Олег Тихонов

В Казани пройдут гастроли турецких театров в рамках Международного театрально-образовательного фестиваля-форума «Науруз». Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на заявление заместителя министра культуры Татарстана Дамира Натфуллина.

Замминистра рассказал, что на фестивале-форуме состоится выступление Малого театра России с участием Ирины Муравьевой и спектакли турецких театров из Анкары.

Международный фестиваль-форум «Науруз» пройдет в столице Татарстана с 27 мая по 1 июня. В рамках мероприятия для участников проведут мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, пластике, режиссуре, сценографии и другим дисциплинам. Ведущие специалисты театрального искусства и менеджмента из России выступят наставниками на этих мастер-классах.

Напомним, в конце марта в Казани на территории Казанского ипподрома прошел республиканский праздник Науруз. На мероприятии была организована концертная программа с участием объединений Ассамблеи народов РТ, «Фестиваль плова» и различные конкурсы.

Разиль Самигуллин