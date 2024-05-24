В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу для женщин

Фото: Максим Платонов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение министру труда и социальной защиты России Антону Котякову с предложением сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней заработной платы.

Чернышов предлагает сделать сокращение рабочей пятницы обязательным для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Для сотрудников частных компаний такая мера может носить рекомендательный характер.

В обращении вице-спикера отмечается, что продолжительность рабочей недели в России в первом квартале 2023 года достигла максимума за последние 10 лет и составила 38 часов 30 минут. По словам Чернышова, это увеличение произошло в основном за счет роста экономической активности женщин: по сравнению с 2022 годом их рабочая неделя выросла на 27 минут, в то время как у мужчин — только на 4 минуты.

Чернышов также отмечает, что женщины продолжают выполнять большинство домашних дел, а также ухаживают за детьми, тратя на это около 6 часов в день. Инициатива вице-спикера Госдумы позволит женщинам более полноценно отдыхать в выходные дни, а также качественно проводить время с семьей, что положительно скажется на демографической ситуации в стране.

Рената Валеева