Владимир Путин посетит Узбекистан с государственным визитом

Владимир Путин по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева 26–27 мая посетит с государственным визитом Узбекистан.

В ходе переговоров стороны обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам, сообщается в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев примут участие в первом заседании Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан. По итогам визита предполагается подписание солидного пакета двусторонних документов.