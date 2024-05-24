Выставку «Россия» посетили 14 миллионов гостей

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Международная выставка-форум «Россия» 24 мая встретила своего 14-миллионного гостя — Кирилла Старова из Камчатского края. Об этом сообщают «Известия Мордовии».

Восьмилетний Кирилл приехал на выставку с родителями, Дмитрием и Ларисой. В «Доме полимеров» его приветствовали и поздравили с получением почетного статуса. В подарок семья получила сертификат на семейное путешествие в Тобольск — туристическую и индустриальную столицу Сибири.

Руководитель управления креативных разработок, маркетинга и аналитики Выставки «Россия» Ольга Бинда поздравила юбилейных посетителей. Она пригласила семью Старовых посетить фестиваль «Будущее в цветах» и выразила благодарность за выбор выставки. Кроме того, семье предоставят перелет и трансфер до Тобольска и обратно.

Юбилейных посетителей также ждет экскурсия по местам детства великого ученого-энциклопедиста, новатора, уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева, 190-летие которого отмечается в этом году. Семья Старовых также сможет посетить и ознакомиться с прямым наследием Менделеева — «гигантом на Иртыше», или «ЗапСибНефтехимом» , крупнейшим и самым современным комплексом России по производству синтетических материалов.

Напомним, 4 февраля, спустя три месяца после открытия, на Международной выставке-форуме «Россия» побывал шестимиллионный посетитель. Им оказался Дмитрий Ершов из Москвы. На выставку он пришел с женой Ириной и двумя детьми.

Разиль Самигуллин