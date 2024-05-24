Россиянам назвали причины резкого подорожания мобильной связи

Фото: предоставлено пресс-службой "МегаФон"

Россиянам стоит быть готовыми к тому, что расходы на мобильную связь будут увеличиваться. Основные причины резкого подорожания услуг сотовых операторов назвал председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Об этом сообщает Газета.ru.

По словам эксперта, рост абонентской платы за сотовую связь во многом вызван усложнением логистики и задержкой оборудования. Все это происходит из-за того, что оборудование для телеком-сетей в России поставляется из-за рубежа и выстроено на валютных контрактах. Поскольку оно сильно подорожало из-за роста курса доллара в прошлом году, затраты сотовых операторов увеличиваются.

Кроме того, на подорожание мобильной связи повлияли отмена внутрироссийского роуминга в 2019 году и то, что интернет «съедает» доходы по телефонии. По мнению Германа Клименко, у операторов больше не было «сил и мощностей сдерживаться». Он также допустил, что рост цен на мобильную связь в стране может продолжиться.

Напомним, в начале мая Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало проект поправок к Административному кодексу, предусматривающий введение штрафов до 2 млн рублей за незаконную продажу сим-карт мигрантам.

Разиль Самигуллин