Казанский вертолетный завод и КНИТУ-КАИ готовят авиаинженеров будущего

Фото: Максим Платонов

Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех» и КАИ продолжают проект «Крылья «Ростеха», в рамках которого вот уже четвертый год отбирают выпускников школ на целевое обучение в КНИТУ-КАИ. В 2024 году планируется набрать 15 первокурсников, которых зачислят в вуз по двум направлениям подготовки: «Самолето- и вертолетостроение» (специалитет) и «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» (бакалавриат).

В рамках программы предполагается подготовка инженерных кадров для авиастроительной отрасли. Проект продолжается с 2020 года. В рамках обучения студенты проходят в том числе углубленный курс английского языка и осваивают рабочие профессии. По проекту «Крылья России» в КНИТУ-КАИ уже учатся 49 человек. Приоритет в целевом приеме отдается детям сотрудников КВЗ — таким образом на предприятии надеются развивать трудовые династии.

«Студенты не просто получают образование, они также активно вовлечены в жизнь завода. Участники проекта трудоустраиваются на предприятие с первого курса и параллельно получают две рабочие специальности. Такой подход позволяет еще во время учебы ознакомиться с производственными процессами и начать применять знания на практике. Кроме того, ребята участвуют в заводских мероприятиях и представляют КВЗ на различных конкурсах и соревнованиях», — комментирует заместитель генерального директора КВЗ — руководитель аппарата Адель Шагимарданов.