Движение транспорта по улице Советской в поселке Кадышево временно ограничат

Фото: Максим Платонов

С 31 мая по 30 октября в поселке Кадышево будет ограничено движение транспорта на участке в районе здания №13 по улице Советской. Это связано с реконструкцией моста через реку Солонку, сообщает комитет внешнего благоустройства города.

Реконструкция мостов через реки Вертелевку и Солонку ведется в поселках Константиновка и Кадышево соответственно. На время работ для автовладельцев будут предусмотрены объездные пути. В поселке Константиновка также перекрыто движение транспорта по Мостовому переулку.

Напомним, комитет по транспорту Казани сообщает, что в связи с проведением аварийных работ по улице Вишневского МУП «Водоканал» с 22 мая временно, до завершения ремонтных работ, изменены схемы движения автобусных маршрутов №1, 4, 25, 71.

Рената Валеева