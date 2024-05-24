От пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 году погибло более 12,9 млн человек

Фото: Татьяна Демина

По данным доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пандемия COVID-19 в 2020 и 2021 годах привела к смерти 12,9 миллиона человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее ВОЗ сообщала о «более чем семи миллионах смертей», а генеральный директор организации приводил иные данные, согласно которым число жертв пандемии составляет около 20 миллионов.

Напомним, в конце апреля «Реальное время» опубликовало подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 22 по 28 апреля 2024 года.

Разиль Самигуллин