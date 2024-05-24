В Иннополисе запустили беспилотный электробус

В городе Иннополисе запустили новый вид транспорта — беспилотный электробус. Он предназначен для перевозки сотрудников и студентов университета. Об этом сообщает РБК «Татарстан».







Электробус совершает 2-3 рейса в день и перемещается со скоростью 10 км/ч. Полной зарядки хватает на 160 км пути и примерно 10 дней работы. В беспилотном автобусе могут разместиться 10 пассажиров: по 4 — на сиденьях в передней и задней частях транспорта и 2 — в центре. Беспилотник оборудован системами кондиционирования и подогрева.

Напомним, 23 мая мэр Москвы Сергей Собянин открыл Центр развития электротранспорта и беспилотных технологий и объявил о старте испытаний первого в России беспилотного трамвая.

Разиль Самигуллин