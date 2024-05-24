Элвин Грей удостоился звания народного артиста Башкортостана

Фото: Дмитрий Резнов

Заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, получил звание «Народный артист Республики Башкортостан». Об этом сообщил телеканал ТНВ со ссылкой на социальные сети артиста.

— Сегодня очень знаменательный и одновременно волнительный день для меня... сегодня мне присвоено почетное звание «Народного артиста Республики Башкортостан», — написал артист.

Элвин Грей добавил, что это высокая награда для него и стимул для дальнейшего развития. В этом году он отмечает 20-летие своего творческого пути.

Напомним, в прошлом году аналитический отдел «Реального времени» разобрал, кто из звезд татарской эстрады подарил слушателю больше всего релизов и выступлений и кого на самом деле любят из артистов.

Разиль Самигуллин