Второй корпус инфекционной больницы в Казани обойдется Татарстана в 1,6 млрд рублей

Татарстанский бюджет выделит около 1,6 млрд рублей на строительство второго корпуса инфекционной больницы. Из них 400 млн рублей пойдет на оборудование.

«Предварительная стоимость объекта — 1,6 млрд рублей, из них 0,4 млрд — стоимость оборудования», — цитирует ТАСС ответ пресс-службы Минстроя РТ.

В министерстве рассказали, что контракт на строительство был заключен с единственным поставщиком. Это позволено законодательством, поскольку объект напрямую связан с борьбой против коронавирусной инфекции.

Когда будет достроен второй корпус РКИБ в Минстрое пока сказать не могут. Напомним, что строительство объекта началось на прошлой неделе.