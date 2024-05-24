Госдума подготовит для правительства рекомендации по улучшению налогового законодательства

Фото: Дарья Пинегина

Комитет Госдумы по бюджету и налогам завершил подготовку рекомендаций по совершенствованию налогового законодательства, принятых по итогам парламентских слушаний. В ближайшее время они будут направлены в правительство.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы, отметил, что законопроект о совершенствовании налоговой системы должен соответствовать ряду принципов:

принцип справедливости налогообложения граждан;

создание условий для развития бизнеса;

повышение эффективности налоговой системы.

Особое внимание будет уделено поддержке многодетных семей. При подготовке законопроекта правительству необходимо учесть следующие аспекты:

налоговые изменения должны касаться людей с высокими доходами;

изменения не должны затрагивать большую часть граждан, включая участников СВО;

необходимо сохранить без изменений налоговый режим для самозанятых.

Законопроект будет внесен правительством в Госдуму в весеннюю сессию. Обсуждение дальнейшего совершенствования налоговой системы будет проходить открыто. Напомним, Госдума может принять решение о введении прогрессивной шкалы подоходного налога и другие изменения в налоговом законодательстве в эту весеннюю сессию.

Разиль Самигуллин