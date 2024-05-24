Визит Путина в Беларусь, сокращение рабочей пятницы для женщин, лишение прав за скрытие госномера
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 24 мая:
- Владимир Путин прилетел в Беларусь с официальным визитом. Самолет президента России приземлился в Национальном аэропорту Минск. Официальные переговоры президентов Беларуси и России состоятся 24 мая во Дворце Независимости. Сначала лидеры стран проведут встречу в узком формате, а затем в расширенном.
- Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает лишать водительских прав на срок до 1,5 года за управление транспортным средством со скрытыми госномерами.
- Япония и Южная Корея усилили санкционное давление на Россию. Так, Южная Корея ввела санкции в отношении российских судов MAIA-1 и MARIA. Кроме того, Япония расширила санкции. Ограничения коснулись полигона Ашулук и авиационного предприятия «224-й летный отряд». В список также попало командование военно-транспортной авиации России.
- Семья Татьяны Бакальчук, основавшая крупнейший российский маркетплейс Wildberries, впервые передала управление компанией наемному менеджеру. Новым исполнительным директором маркетплейса стала Ольга Наумова, ранее занимавшая руководящие должности в крупных российских ретейлерах «Магнит» и X5 Group.
- Генштаб Ирана опубликовал предварительный отчет о крушении вертолета президента Эбрахима Раиси. Там заявили, что на корпусе разбившегося вертолета иранского лидера нет следов от пуль. Вертолет загорелся только после столкновения с горой. Дежурная смена аэродромной вышки не выявила подозрительных моментов в разговоре с экипажем, и вертолет не отклонялся от траектории полета.
- Вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты. В письме говорится эта мера должна стать обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих, а для компаний может носить рекомендательный характер.
- Опыт ФАС по регулированию цен на социально значимые продукты и бензин предлагают распространить и на коммунальную сферу. Это необходимо, чтобы поставщики услуг ЖКХ могли выполнять инвестиционные программы в заложенных объемах и ценах. Эту и другие идеи по сдерживанию роста тарифов для населения обсудили в ходе II Всероссийского научно-практического семинара-совещания «Особенности тарифного регулирования в современных условиях», который проходит сейчас в Казани.
- Вчера в Казани прошло торжественное закрытие Всероссийского библиотечного конгресса. На нем выбрали новых членов правления Российской библиотечной ассоциации (РБА) и озвучили результаты голосования по выборам президента РБА. Кроме этого, на закрытии Конгресса выбрали следующую библиотечную столицу России. Ею стал Ижевск. А также церемонии закрытия выступила министр культуры РТ Ирада Аюпова и предложила создать «библиотеку домохозяйств».
- Ночью на Крым была совершена ракетная атака, погибли два человека, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Также в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему хозяйственному объекту.
- ПВО РФ за ночь сбила три ракеты ATACMS над Крымом и два БПЛА ВСУ в Белгородской области, сообщили в Минобороны. Морская авиация ВМФ РФ за ночь уничтожила три украинских морских беспилотника в Черном море, следовавших к Крыму.
Рената ВалееваОбщество