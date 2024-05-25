И что с этим делать: семья как система
Семьи разные. Но это мир, в котором действуют свои правила. Мы можем бороться с системой или пытаться ее укрепить, но всегда остаемся ее частью. Мы влияем на других членов нашей семьи, а они — на нас. О том, почему семья — это система, как выстраивается взаимодействие между ее элементами, какие есть законы и этапы развития семьи, в каких случаях ребенок становится симптомом системы, каково значение семейного мифа, и еще о многом другом в новом выпуске проекта «И что с этим делать» психолог Альсина Газизова говорила с Верой Пантелеевой, семейным психологом, преподавателем системной семейной терапии и IFS-практиком.
Практикующий психолог Альсина Газизова. Автор telegram-канала «Тяжело, а что делать».