Рузиль Минекаев вошел в число победителей рейтинга российского Forbes «З0 до 30»

Российский Forbes представил список победителей ежегодного рейтинга «З0 до 30». В номинации «Искусство» лучшим стал 25-летний актер из Татарстана Рузиль Минекаев. Вместе с ним в номинации победили 26-летняя балерина Елена Свинко из Красноярска и 20-летний пианист Сергей Давыдченко из Ставропольского Края.

Карьера Минекаева началась после окончания училища в 2019 году. Тогда он поступил в ГИТИС и переехал в Москву. Уже в следующем году он сыграл первые роли — в сериалах «Уличное правосудие» и «Напарники». А в 2022-м впервые получил главную роль — рэпера в драматическом сериале «Смычок».

Прорывом в его карьере стала роль Марата в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», повествующем о молодежных группировках в Казани конца 1980-х годов.

