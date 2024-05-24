Комитет Татарстана по ОКН заказал проект реставрации церкви Святого князя Александра Невского

Фото: Максим Платонов

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия объявил тендер на разработку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия — церкви Святого князя Александра Невского в селе Большие Меми Верхнеуслонского муниципального района.

Она была построена в 1892 году в селе Большие Меми Верхнеуслонского муниципального района Татарстана. Трехпрестольный храм имеет осевую композицию, центральный объем соединен переходом с трехъярусной колокольней. Общая площадь здания составляет 170,72 кв. м, а объем — 770 куб. м. Высота здания до 12,7 м.

Работы будут выполнены в два этапа: первоочередные противоаварийные мероприятия и реставрационные работы. Также будет разработана проектная документация по устройству инженерных систем здания, организации работ, обеспечению пожарной безопасности и доступности для инвалидов.



Завершение работ по разработке документации запланировано на 1 декабря 2024 года.

Напомним, застройщик СМУ-88 опубликовал видеодневник реставрации корпуса фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» в Казани. На сегодняшний день на объекте выполнены подготовительные работы, устроена противофильтрационная завеса, идет укрепление и реставрация кирпичной кладки.

Рената Валеева