Россия может занять почти 26% мирового рынка пшеницы

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По прогнозам Международного совета по зерну (МСЗ), Россия впервые займет почти 26% рынка пшеницы. Это стало возможным благодаря повышению прогноза по экспорту пшеницы из России на 1 млн тонн. Теперь ожидается, что объем экспорта составит рекордные 53,1 млн тонн, что станет максимальным объемом экспорта за современную историю.

В МСЗ также отметили, что мировой экспорт зерна в 2024 году достигнет 205,7 млн тонн. Однако прирост экспорта России и Аргентины (на 5,9 млн тонн) будет компенсирован спадом в Австралии (на 11,2 млн тонн), Канаде (2,4 млн) и США (1,3 млн).

Напомним, в 2023 году российские аграрии собрали 145 миллионов тонн зерна после доработки. Отмечается, что по сравнению с 2022 годом в общем объеме производства зерна увеличился удельный вес кукурузы на зерно, риса, гречихи, проса и зернобобовых культур.

Разиль Самигуллин