В России 9 мая пройдет авиапарад

Президент России Владимир Путин объявил, что в РФ 9 мая состоится авиационный парад, в котором примут участие самолеты и вертолеты.



«9 мая в небе России в парадном строю пройдет авиационная техника. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют. Мы помянем солдат Великой Отечественной войны, тех, кого уже нет с нами. Конечно, поздравим ветеранов. Посмотрим старые семейные фотоальбомы с детьми и внуками. Расскажем им то, что слышали от бабушек и дедушек, споем «День Победы», «Катюшу», «Землянку», — сказал Путин.

Также он пообещал, что парад Победы в Москве и марш «Бессмертного полка», которые были отменены ранее, состоятся.