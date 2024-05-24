В Буинске открылся новый филиал ИТ-парка

Фото: Динар Фатыхов

В церемонии открытия приняли участие глава Буинского района Республики Татарстан Ранис Камартдинов и заместитель директора ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Айрат Хасьянов. На торжественном мероприятии присутствовал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов.

Новый филиал ИТ-парка открыт на базе молодежного центра «Мирас». Он станет центром притяжения для развития технологических проектов и стартапов, в том числе в целях нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

Заместитель директора ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий „ИТ-парк“» Айрат Хасьянов и глава Буинского муниципального района Ранис Камартдинов в торжественной обстановке подписали соглашение о сотрудничестве. Новая филиальная площадка, открытая в Буинском муниципальном районе, стала 11-ой по счету. Всего филиалы ГАУ «ИТ-парк» представлены в 10 городах и районах республики.

Напомним, 16 мая раис Татарстана Рустам Минниханов открыл заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Мероприятие прошло в казанском IT-парке имени Башира Рамеева.

Разиль Самигуллин