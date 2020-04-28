Правительство Татарстана в ближайшие дни решит, открывать ли салоны оптики

Предприниматели обратились к бизнес-омбудсмену Татарстана Фариду Абдулганиеву с вопросом по открытию салонов оптики. По его словам, правительство республики вынесет решение в ближайшие дни.

С таким вопросом к Абдулганиеву обратился предприниматель Булат Минабутдинов, подчеркнувший, что очки невозможно продавать или чинить удаленно.

«Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении в правительстве Татарстана. То или иное решение будет принято уже в ближайшие дни», — цитирует Абдулганиева пресс-служба уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей.

Предприниматель из сферы ритуальных услуг Иван Гущин спросил о законности услуги по уборке и оформлению могил, если заказы поступают онлайн. На это он получил ответ юриста, что социально значимыми числятся только услуги, связанные с похоронными процессиями и погребением.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин продлил выходные дни до 11 мая. Следом будет продлен и режим самоизоляции.