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Владимир Путин готовится посетить Северную Корею

15:54, 24.05.2024
Владимир Путин готовится посетить Северную Корею
Фото: Максим Платонов

Владимир Путин готовится посетить Северную Корею. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

— Визит готовится. Мы своевременно сообщим даты такой поездки, — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, последняя встреча Ким Чен Ына и Владимир Путина прошла в сентябре 2023 года. Тогда на космодроме Восточный в Амурской области прошли переговоры лидеров стран. В общей сложности их общение продлилось около 4 часов.

Разиль Самигуллин
Общество

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