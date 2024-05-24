Владимир Путин готовится посетить Северную Корею
Владимир Путин готовится посетить Северную Корею. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
— Визит готовится. Мы своевременно сообщим даты такой поездки, — сказал Дмитрий Песков.
Напомним, последняя встреча Ким Чен Ына и Владимир Путина прошла в сентябре 2023 года. Тогда на космодроме Восточный в Амурской области прошли переговоры лидеров стран. В общей сложности их общение продлилось около 4 часов.