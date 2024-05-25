Четвертый фестиваль «Нур»: больше казанцев в авторах, меньше дистанций между инсталляциями

Ведущее событие в области медиаискусства Татарстана перенесли с осени на весну

Фото: Максим Платонов

В Казани начался четвертый фестиваль медиаискусства «Нур». На этот раз не в начале осени, а в конце мая. Инсталляции расположили по городу более компактно, а одну из них сделали личные фавориты главного организатора Рашида Османова — дуэт Nonotak. Подробности — в материале «Реального времени».



Белый шум в Консисторской башне

Кулуарно сдвиг объясняется так: мультимедийная студия Formate, которой руководит Рашид Османов, осознала, что летом можно посвятить себя и другим событиям. Зато теперь «Нур» идет вслед за другим крупным фестивалем — нижегородским Intervals.

В отличие от прошлого года, в этот раз у фестиваля «Нур» не было масштабного открытия с музыкой и проекциями на зданиях. Но в марте в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» можно было увидеть работы из многих стран — такой вот разогрев.

В этом году на фестивале — 13 инсталляций, часовая выставка цифрового искусства на медиафасаде «Ак Барс Арены» и три партнерских арт-объекта.

— Мы инсталляции расположили еще ближе, чтобы вам было ближе ходить. Максимально, ближе некуда, — отмечает Османов. — Специфика у фестиваля в этом году интересная: мы взяли ультрасильные, большие имена и молодых художников, которым помогали с продюсированием, реализацией инсталляций. Впервые мы достигли такого объема. Четыре из них сделаны татарстанскими художниками.

«Фрагменты» разместились в Консисторской башне. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сам Formate представил «Фрагменты» в Консисторской башне Казанского кремля. Его сделали музыкант Йусуф Бикчантаев и медиахудожник Innapau: на экранах сквозь визуализированный белый шум возникают образы как бы из памяти, включая лица стариков, которые сгенерировала нейросеть. Вспышки света и изображения поддержаны низкочастотным аудиодизайном.

Также появились четыре новые локации, с которыми фестиваль ранее не работал. К примеру, это вместительный Южный корпус Пушечного двора, где разместилась инсталляция Storm мультимедиа-дизайнера Анастасии Слабиняк в коллаборации с художником лазерных шоу Ксенией Медведевой и саунд-артистом Таней Маландиной. В стеклянных панелях словно происходит шоу Николы Тесла: свет как будто заключили в ограниченное пространство.

Storm в Южном корпусе Пушечного двора. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Огненный шар и философия перспективы

Пожалуй, две самые впечатляющие работы представлены там, где традиционно выстроятся очереди — это подземная галерея на Баумана. Первую сделала московская студия Radugadesign, которая в прошлом году превратила в инсталляцию готовящуюся к сдаче в эксплуатацию многоэтажку за мостом «Миллениум».



SPHERE³ ll — тот случай, когда у зрителя реально включаются эмоции: это стеклянный шар, заключенный в куб. Выглядит пугающе и притягательно, напоминает «Золотой шар» из «Пикника на обочине» Стругацких, который, как известно, выполнит самое сокровенное желание того, кто его найдет. По просьбе журналистов, авторы даже устроили небольшой медиа-джем-сейшн.

Японско-французский дуэт оказался под Баумана. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Неподалеку выстроена огромная композиция Volume — из строительных лесов, осветительных и звуковых приборов. Очень простое размышление о перспективе и звуке, композицию создали на основе работы, которую выполнили для техасского фестиваля Day For Night. Сделала ее студия Nonotak — это француженка Ноэми Шипфер и японец Таками Накамото. Организаторы не перестают указывать, что среди их достижений — работа в съемках фильма «Джон Уик 4».

— Когда в 2019 году я говорил, что хочу сделать фестиваль медиаискусств, а меня спрашивали, что такое медиаискусство, я ставил ролики Nonotak, — представляет авторов Османов. — Сбылась моя личная мечта — привезти их в Казань.

Как объяснил он позднее, организаторы просто написали известным художникам письмо и предложили поучаствовать, то есть провести под землей несколько дней. Те согласились.

Рашид Османов и Ноэми Шипфер. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Лазеры с запахом

В особняке Демидова, где раньше начиналась история «Анны Карениной», разместилась работа Light Your Guide от компании по продакшену креативных технологий LYM. Много лазеров возникают в неожиданных местах, рисуют узоры, расщепляются в призмах. Снимать здесь не рекомендуется: лазеры, как известно, могут повредить камеру.

Авторы указывают, что музыка для инсталляции была написана последней. Они описывают инсталляцию, где свет является «проводником в наших поисках внутренней истины». У него семь этапов, название выстраивается в стихотворение: «Поиск себя Создает Притяжение — Так появляется Путь, Чьи Прямые ведут, Возбуждая Пытливость, Выстраивая Пространство, Где царит Правда». Зрителям же интересно просто рассекать лучи руками.

Особняк Демидова принял Light Your Guide. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, здесь присутствует работа с запахами: ароматы ладана («отвечают за высокую духовность») и лайма («раскрывается палитрой жизненного драйва»). Вместе они формируют «композицию творца».

Традиционно на фестивале проходят лекции, беседы и дискуссии в Национальной библиотеке. К примеру, завтра утром заведующий сектором фото/видео Третьяковской галереи Максим Чепухалин будет размышлять на тему: «Почему российские театры не используют современные технологии». Там же одна из участниц Nonotak, Ноэми Шипфер, расскажет о своей работе. И каждый день фестиваля с девяти вечера на медиафасаде «Ак Барс Арены» можно будет увидеть работы 19 художников, из которых 10 были отобраны по результатам опен-колла.