Таможенники предотвратили отправку на Украину дюжины балочных держателей авиаракет
Сотрудники таможенной службы России перехватили 12 балочных держателей для авиаракет, которые планировалось отправить на Украину через Грузию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.
В сообщении говорится, что шесть держателей были изъяты в микроавтобусе на пропускном пункте Верхний Ларс. Остальные были обнаружены в московской мастерской по сборке военной продукции.
Как утверждает ФТС, пересылка военного оборудования из России за границу была организована двумя гражданами России и двумя гражданами Грузии по указанию зарубежных координаторов. Супруги-москвичи собирали и перекрашивали балочные держатели в гаражном боксе в столице, а дальнейшей транспортировкой занимались иностранцы.
ФТС возбудила уголовные дела в отношении москвичей и водителя по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда военной техники, совершенная организованной группой). За данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей.
Напомним, в начале года Федеральная таможенная служба России (ФТС) сообщила, что за январь 2024 года перечислила в федеральный бюджет более полутриллиона рублей. Это на 42% больше, чем в тот же период 2023 года.