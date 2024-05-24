Таможенники предотвратили отправку на Украину дюжины балочных держателей авиаракет

Фото: Максим Платонов

Сотрудники таможенной службы России перехватили 12 балочных держателей для авиаракет, которые планировалось отправить на Украину через Грузию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.

В сообщении говорится, что шесть держателей были изъяты в микроавтобусе на пропускном пункте Верхний Ларс. Остальные были обнаружены в московской мастерской по сборке военной продукции.

Как утверждает ФТС, пересылка военного оборудования из России за границу была организована двумя гражданами России и двумя гражданами Грузии по указанию зарубежных координаторов. Супруги-москвичи собирали и перекрашивали балочные держатели в гаражном боксе в столице, а дальнейшей транспортировкой занимались иностранцы.

ФТС возбудила уголовные дела в отношении москвичей и водителя по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда военной техники, совершенная организованной группой). За данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей.

Напомним, в начале года Федеральная таможенная служба России (ФТС) сообщила, что за январь 2024 года перечислила в федеральный бюджет более полутриллиона рублей. Это на 42% больше, чем в тот же период 2023 года.

Разиль Самигуллин