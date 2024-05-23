Китай увеличил поставки легковых автомобилей в Россию

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Китай наращивает поставки легковых автомобилей на российский рынок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные статистической службы КНР. С начала 2024 года экспорт китайских легковых автомобилей вырос на треть (плюс 37%), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 237,1 тысячи машин. Рекордный объем поставок пришелся на апрель — 79,4 тысячи авто.

По итогам первых четырех месяцев 2024-го Россия остается крупнейшим рынком для китайских автопроизводителей с долей 14,7%. Мексика и Бразилия заняли второе и третье места в списке крупнейших покупателей китайских легковушек с долями 7,4% и 6,6% соответственно.

В денежном выражении объем экспорта китайских авто в Россию за январь — апрель увеличился на 27,5% и достиг $3,5 млрд. В прошлом году этот показатель составил 11,5 млрд.

Согласно данным, в прошлом году Китай стал третьим в мире поставщиком автомобилей в денежном выражении, опередив США и Мексику. Доля китайских производителей достигла 8,4%, увеличившись на 2,1 процентного пункта. Это больше, чем у любого другого экспортера. Совокупный объем экспорта из Китая составил $97 млрд.

Напомним, китайские бренды захватили 80% российского рынка премиальных автомобилей. Лидируют на рынке Exeed, Lixiang и Tank. В Татарстане, по данным «Автостат Инфо», в феврале реализовано порядка 400 премиальных авто также преимущественно китайских брендов — продажи выросли к аналогичному месяцу прошлого года в четыре раза.

Разиль Самигуллин