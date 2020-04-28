В Минтруда РФ прорабатывали сценарий, по которому из-за пандемии работу потеряют 5 млн россиян

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что в министерстве готовились к наихудшему сценарию экономического кризиса и-за коронавирусной инфекции. Расчеты показали, что занятость может сократиться до цифры в 5 млн безработных.

«Когда мы говорим о 5-6 миллионах человек, о которых сейчас говорит Высшая школа экономики, это в принципе одно из сценарных развитий, один из сценариев, которые министерство труда на сегодняшний день просчитывало у себя, то есть мы четко отследили тенденции, которые складываются на рынке, мы понимаем, что при развитии событий один из сценарных условий соответствовал такому уровню безработицы», — сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".

Котяков добавил, что принимаемые на сегодня меры поддержки бизнеса и промышленности работают на сохранение занятости.