Главное за выходные: зарплатные кредиты, вывозные рейсы и что скажет Путин в новом обращении
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 27 апреля.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни Владимир Путин может объявить о своем решении по поводу продления или не продления режима самоизоляции.
«Я думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», — сообщил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
- В Самаре приземлился вывозной рейс авиакомпании «Россия» из Денпасара (Бали, Индонезия). 31 пассажир воздушного судна после посадки отправился в Татарстан. Также 26 апреля в 12.30 (13.30 мск) состоялся вывозной рейс из Дубая в Уфу.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими инфекционистами и эпидемиологами под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой предупредила о рисках взрывного роста заболеваемости коронавирусом COVID-19, если сейчас будет ослаблен режим самоизоляции. По ее словам, снятие некоторых ограничений возможно не раньше, чем через две недели.
- В Татарстане пять банков уже одобрили 201 заявку от предпринимателей на беспроцентные кредиты под формирование зарплатных фондов. Общая сумма одобренных кредитов составила 419 млн рублей. Уже 15 банков, представленных в Татарстане, присоединились к программе, по которой государство субсидирует зарплатные кредиты. Кроме того, заявки на участие в программе подали шесть республиканских банков.
- В Татарстане на Каме сел на мель теплоход уфимской компании Он вез нефтепродукты в Ростов-на-Дону. На следующий день его сняли с мели, и он продолжил движение в порт назначения. Нефтепродукты в воду не попали.
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