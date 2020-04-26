Танкер с нефтепродуктами сняли с мели на Каме в Татарстане

Сегодня утром танкер «Волгонефть» сняли с мели на реке Каме в Татарстане и продолжил движение в порт назначения.

Нефтепродукты в воду не попали. Пострадавших и препятствий для судоходства также нет, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании-судовладельца.

Напомним, в Татарстане на Каме танкер сел на мель. Он вез нефтепродукты в Ростов-на-Дону. Татарская транспортная прокуратура проверит обстоятельства этого происшествия.

По предварительным данным, теплоход «Волгонефть ВН-249» сел на мель в около 23.00 24 апреля недалеко от населенного пункта Саконы Алексеевского района РТ. Судно принадлежит уфимскому ЗАО «Судоходная компания «БашВолготанкер». Экипаж теплохода составляет 14 человек. Никто и них не пострадал. Топливо не разлилось.