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Танкер с нефтепродуктами сняли с мели на Каме в Татарстане

11:29, 26.04.2020
Танкер с нефтепродуктами сняли с мели на Каме в Татарстане
Фото: скриншот youtube.com

Сегодня утром танкер «Волгонефть» сняли с мели на реке Каме в Татарстане и продолжил движение в порт назначения.

Нефтепродукты в воду не попали. Пострадавших и препятствий для судоходства также нет, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании-судовладельца.

Напомним, в Татарстане на Каме танкер сел на мель. Он вез нефтепродукты в Ростов-на-Дону. Татарская транспортная прокуратура проверит обстоятельства этого происшествия.

По предварительным данным, теплоход «Волгонефть ВН-249» сел на мель в около 23.00 24 апреля недалеко от населенного пункта Саконы Алексеевского района РТ. Судно принадлежит уфимскому ЗАО «Судоходная компания «БашВолготанкер». Экипаж теплохода составляет 14 человек. Никто и них не пострадал. Топливо не разлилось.

Происшествия Татарстан
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