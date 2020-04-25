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В Роспотребнадзоре предупредили о взрывном росте заболеваемости коронавирусом из-за отмены самоизоляции

08:32, 25.04.2020
В Роспотребнадзоре предупредили о взрывном росте заболеваемости коронавирусом из-за отмены самоизоляции
Фото: realnoevremya.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими инфекционистами и эпидемиологами под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой предупредила о рисках взрывного роста заболеваемости коронавирусом COVID-19, если сейчас будет ослаблен режим самоизоляции.

По ее словам, снятие некоторых ограничений возможно не раньше чем через две недели.

«Любая ошибка на этих этапах может вернуть нас в точку, с которой мы начали свое движение. Если мы не уговорим граждан соблюдать ограничения на том или ином этапе, мы вернемся назад и вынуждены будем вновь принимать жесткие решения по ограничениям»,— сказала Попова.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил разработать рекомендации для россиян о том, как проводить майские праздники с минимальным риском нарушить правила самоизоляции.

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